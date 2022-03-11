«Я рядом»: возлюбленный Асмус поделился трогательным снимком с актрисой

Некоторое время назад стало известно, что Кристина Асмус счастлива в личной жизни. Ее избранником стал молодой актер Роман Евдокимов.

Накануне в своем инстаграме он опубликовал фото, на котором фанаты рассмотрели руку Кристины Асмус, и трогательные стихи.

«Что, как бы ни было — я рядом. И сейчас,

смотря на кисточки твоих ресниц,

я ничего не ожидаю. Просто

хочу поближе Чудо рассмотреть», — написал Евдокимов.

Фолловеры удивились такому необычному шагу со стороны актера.

«Асмус – топ! Это любовь! Богиня, мастер, просто огонь», — писали пользователи Сети.

Напомним, с Гариком Харламовым Кристина Асмус развелась в 2020-м. Паре удалось сохранить дружеские отношения.

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