«Я рядом»: возлюбленный Асмус поделился трогательным снимком с актрисой

Некоторое время назад стало известно, что Кристина Асмус счастлива в личной жизни. Ее избранником стал молодой актер Роман Евдокимов.
Накануне в своем инстаграме он опубликовал фото, на котором фанаты рассмотрели руку Кристины Асмус, и трогательные стихи.
«Что, как бы ни было — я рядом. И сейчас,
смотря на кисточки твоих ресниц,
я ничего не ожидаю. Просто
хочу поближе Чудо рассмотреть», — написал Евдокимов.
Фолловеры удивились такому необычному шагу со стороны актера.
«Асмус – топ! Это любовь! Богиня, мастер, просто огонь», — писали пользователи Сети.
Напомним, с Гариком Харламовым Кристина Асмус развелась в 2020-м. Паре удалось сохранить дружеские отношения.
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