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Назло бывшему: Кристина Асмус пришла на закрытый кинопоказ в белоснежном мини

Актриса с удовольствием позировала перед камерой, демонстрируя стройные длинные ноги.

Назло бывшему: Кристина Асмус пришла на закрытый кинопоказ в белоснежном мини
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina/

Бывшая жена Гарика Харламова Кристина Асмус предстала на закрытом показе фильма «Хочу замуж», в котором исполнила главную женскую роль. На мероприятие актриса пришла в стильном костюме-двойке, состоящем из жакета оверсайз-фасона и мини-юбки, подчеркнувшей стройные ноги звезды.

Асмус выступила перед зрителями, рассказав, как проходили съемки и как быстро завершился постпродакшн. И пожелала зрителям приятных эмоций от просмотра.

Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina/

Комедия «Хочу замуж» с Кристиной Асмус имеет слоган «Назло бывшему». На экране актриса после болезненного расставания встречает свою любовь в лице Милоша Биковича. Сцены изобилуют теплыми кадрами, в том числе со страстными поцелуями.

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