Назло бывшему: Кристина Асмус пришла на закрытый кинопоказ в белоснежном мини

Актриса с удовольствием позировала перед камерой, демонстрируя стройные длинные ноги.

Бывшая жена Гарика Харламова Кристина Асмус предстала на закрытом показе фильма «Хочу замуж», в котором исполнила главную женскую роль. На мероприятие актриса пришла в стильном костюме-двойке, состоящем из жакета оверсайз-фасона и мини-юбки, подчеркнувшей стройные ноги звезды.

Асмус выступила перед зрителями, рассказав, как проходили съемки и как быстро завершился постпродакшн. И пожелала зрителям приятных эмоций от просмотра.

Комедия «Хочу замуж» с Кристиной Асмус имеет слоган «Назло бывшему». На экране актриса после болезненного расставания встречает свою любовь в лице Милоша Биковича. Сцены изобилуют теплыми кадрами, в том числе со страстными поцелуями.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!