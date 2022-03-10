Игорь Бутман готовится к свадьбе с молодой возлюбленной

28-летняя невеста 60-летнего саксофониста Игоря Бутмана уже успела заказать платье для свадьбы. А фанаты знаменитой пары ожидают фотографии с предстоящего бракосочетания.

Возлюбленная народного артиста Анна Львова моложе своего избранника на 32 года. Однако разница в возрасте не мешает отношениям звезд.

Львова является правой рукой Бутмана. Ранее девушка была журналисткой, а теперь отвечает за продвижение возлюбленного. Вот уже два года Анна Львова занимается пиаром будущего мужа.

«Львова окончила факультет музыкального искусства Южно-Уральского государственного института им. Чайковского, играет на фортепиано, разбирается в классической музыке и джазе. В Челябинске она впервые познакомилась с Бутманом — написала репортаж для сайта управления культуры о выступлении его коллектива», — рассказали о Львовой в kp.ru.

К слову, Игорь Бутман сделал предложение своей ненаглядной летом прошлого года на джазовом фестивале. А свадьба знаменитостей запланирована на лето этого года.

Напомним, ранее Игорь Бутман объяснил, почему развелся со второй женой. Примечательно, что артист обвинил в этом Илью Авербуха.

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