«Мой брак разрушил Илья Авербух»: Игорь Бутман объяснил, почему развелся со второй женой

Как отметил джазмен, у них с супругой были разногласия в вопросах воспитания ребенка.

Саксофонист Игорь Бутман в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей супруге Оксане. От нее у него есть сын Даниил.

«Нас с Оксаной познакомил певец Сергей Мазаев. Она была в те годы моделью. Мы с Оксаной начали встречаться в 1995 году. До этого два года просто общались. А потом я написал для нее музыку и очаровал. Так мы и стали вместе жить. Она ради меня даже была готова приехать в Америку, но вскоре я сам вернулся на родину. Кроме того, ей не дали визу в США». Игорь Бутман

Как отметил саксофонист, его отношения с женой в какой-то момент стали портиться.

«Это человеческие отношения. Где-то не то я сделал, где-то она. У нас были разногласия, к примеру, по воспитанию ребенка. Мы были вместе 18 лет, но, чтобы не портить нервы, решили расстаться. Мы сейчас встречаемся иногда. Оксана занимается дизайном. Когда мы были вместе, она не имела возможности заниматься тем, чем хочет», — заметил он.

Бутман признался, что огромное влияние на их разрыв оказало шоу «Ледниковый период».