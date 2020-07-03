«Мы стали слишком часто ругаться»: Бутман объяснил, почему бросил свою американскую жену

Саксофонист и джазмен Игорь Бутман в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей первой супруге американке по имени Айлин.

«Мы встречались с Айлин с 1980 года. У нас были романтические отношения. Я почти сразу предложил ей выйти замуж за меня. Она сказала, что мы еще слишком молоды и не решилась на брак. Я ради нее был готов даже устроиться на бензоколонку. Настолько сильно влюбился». Игорь Бутман

Айлин, как сказал Бутман, изучала в Советском Союзе русский язык.

«Были такие курсы, и она время от времени приезжала в СССР. В 1985 году она в очередной раз приехала к нам в страну. Я был уже не просто мальчик, который играл на инструменте, а уважаемым музыкантом. Я повзрослел, похорошел. Она решилась на брак. На свадьбе было много гостей. Потом мы с ней уехали в Америку. Ее родители меня прекрасно приняли. Она работала тогда секретарем адвоката. Все американские музыканты, с которыми мне удалось познакомиться, ко мне относились очень хорошо», — вспомнил Бутман.

Его брак с Айлин продержался всего три года.

«Мы были слишком разные. По темпераменту, по привычкам. Стали слишком часто ругаться. Айлин — очень интеллигентная девушка. Спорить она не любила, и мы решили расстаться», — заявил Игорь Бутман.

Игорь Бутман – один из самых известных российских саксофонистов. В 2012 году возгласил Московский джазовый оркестр. Бутман – народный артист России.