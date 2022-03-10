«Они берут масштабами»: Стеша Маликова оправдалась за цены на одежду личного бренда

Начинающий дизайнер Стефания Маликова рассказала, почему ее платья и платки обходятся модницам дороже вещей в масс-маркете.

Одна из поклонниц Стеши Маликовой поинтересовалась, будут ли бюджетными наряды в шоуруме наследницы Дмитрия Маликова.

«Мне кажется, не все понимают, как формируется цена на товары в масс-маркете. Они берут масштабами, а не качеством. Себестоимость изделий очень маленькая, некоторые фабрики тканей в Турции и Китае работают только под один бренд масс-маркета. Потому что опять же они закупают ткани километрами. Отсюда огромный масштаб, плюсуйте дешевую рабочую силу и в конечном итоге — себестоимость изделий очень маленькая. Как итог: финальная цена низкая», — ответила на вопрос подписчицы Стеша.

«У локальных брендов нет такого масштаба, и, соответственно, нет возможности продавать изделия по ценам масс-маркета. Мне кажется, всегда лучше быть заточенным на качество, а не на масштаб. Использовать самые лучшие материалы и гарантировать качество пошива», — резюмировала Маликова в личном микроблоге.

Напомним, ранее Маликову упрекнули за слишком высокие цены в ее шоуруме.

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