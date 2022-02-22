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«Надень полностью, Маркуш»: Стеша Маликова подловила младшего брата, щеголяющего в ее куртке

Маленький сын Дмитрия Маликова Марк рассмешил старшую сестру Стефанию.

«Надень полностью, Маркуш»: Стеша Маликова подловила младшего брата, щеголяющего в ее куртке
Стеша Маликова. Фото: instagram.com/steshamalikova/

Дети известного музыканта Дмитрия Маликова и его жены Елены Изаксон дружны между собой.

Стефания Маликова обожает брата Марка, который младше нее на восемнадцать лет. Стеша довольно часто показывает мальчика в своем микроблоге, делясь видео с его участием.

На этот раз она запечатлела, как Марк, нарядившись в куртку-рубашку своей старшей сестры, прогуливается по просторной гостиной.

«В этом наряде можно пойти, куда угодно», — слышен за кадром голос мамы Марка и Стефании Маликовых Елены Изаксон.

«Маркуша, а что это за куртка? Какой фирмы?» — спрашивает у брата Стеша Маликова.

«Твоей», — тут же отвечает малыш.

«Надень ее полностью, Маркуш», — весело хохочет Стефания Маликова.

Напомним, Стефании Маликовой в феврале исполнилось 22 года, а ее брату Марку в январе было четыре.

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