Платки за 15 тысяч рублей, платья — за 35: дочь Маликова удивила ценами в своем магазине одежды

Дочь певца Дмитрия Маликова, Стефания, которая недавно порадовалась уходу зарубежных брендов одежды с российского рынка, удивила общественность ценами в своем интернет-магазине.

Один только платок, в составе которого обычный пух и вискоза, обойдется покупателям в приличную сумму — 15 800 рублей. На бархатное платье Маликова и вовсе выставила ценник в 35 тысяч рублей, что крайне недешево.

Любопытно, что многие модники уже давно обвиняют Стешу Маликову в обычном копировании фасонов зарубежных брендов. Кроме того, поговаривают, что ее одежда очень похожа на коллекции, выставленные ранее на AliExpress, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Стеша Маликова увлеклась дизайном несколько лет назад. К примеру, в 2019 году она выпустила коллекцию выпускных платьев.

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