«Запах там жуткий»: Татьяна Лютаева рассказала, как ей пришлось спуститься в морг во время съемок

Артистка Татьяна Лютаева заявила, что испытала много трудностей во время съемок нового сериала «Исправление и наказание».

Лютаева сыграла в проекте заключенную. А для этого Татьяне пришлось побывать в морге, ударить человека и продрогнуть на кладбище.

«По сценарию моей героине нужно было ударить человека, чтобы показать, что я своя, заключенная. И мне это далось непросто. Потому что к тому же сложно рассчитать удар, чтобы не причинить человеку боль, и это не один дубль. Но у меня получилось», – рассказала Лютаева.

«А еще мы снимались в настоящем морге в центре Москвы, где студенты учатся. Запах там жуткий — формалина. Снимали целый день, и группа с трудом этот день пережила. А в ноябре на кладбище нас поливали из поливальных машин», – добавила актриса в беседе с 7days.

К слову, недавно актриса Татьяна Лютаева похвасталась своей красавицей-внучкой. Малышка позировала для бабушки в платье с модным воротничком.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.