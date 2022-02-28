«Она похоронила себя!»: сын Газманова отреагировал на слив своего телефона Гранкиной

Музыкант Родион Газманов пострадал от нечистоплотного поступка Марины Гранкиной, экс-продюсера шоу «Орел и решка». Она слила в Сеть несколько телефонов селебрити, включая отца артиста Олега Газманова, Николая Баскова и Тины Канделаки.

Так Гранкина решила наказать звезд за их позицию относительно спецоперации России на Украине.

Родиона Газманов поговорил на эту тему со своими поклонниками в режиме онлайн. Он признался, что не сразу понял проблемы, просто удивился количеству желающих со всего мира пообщаться с ним. Некоторым даже ответил. А на утро прочитал новости и узнал, что его персональные данные обнародованы.

В этой ситуации музыкант решил никак не реагировать на поступок Гранкиной и даже не менять номер.

«Марина уже сама себя наказала. И тот факт, что она быстро удалила этот stories, прекрасно это подтверждает. Она похоронила себя как профессионала этим поступком!» — сказал Родион Газманов.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.