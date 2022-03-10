Неожиданно пропавшей Чулпан Хаматовой нашли замену в «Современнике» и театре Наций

По слухам, актриса уехала в Латвию и когда вернется обратно – неизвестно.

В «Современнике» и театре Наций нашли замену актрисе Чулпан Хаматовой, которая, по слухам, уехала на неопределенное время в Латвию. Правда, никто ее отъезд официально пока не комментирует.

Так, в спектакле «Враги. История любви» «Современника» ее роль сыграет актриса Светлана Иванова. А вот на спектакль «Утровечер» с участием Хаматовой, который должен состояться 17 апреля, билеты пока продаются. Хаматова в этой постановке читает стихи. Возможно, в будущем его вообще отменят.

В театре Наций, скорее всего, в спектакле «Мастер и Маргарита» ее заменит актриса Наталья Ноздрина. Это подтверждают в театре и напоминают, что замена артистов может производиться «без предварительного уведомления посетителей».

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Не стоит в афише и спектакль «Горбачев», где Хаматова играет без замены, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что с началом спецоперации России в Донбассе сразу несколько звезд шоу-бизнеса покинули страну. При этом некоторые из них обещали в будущем обязательно вернуться.

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