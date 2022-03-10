«Вернусь, разберемся!»: Пугачева заявила, что обязательно приедет назад в Россию

Долгое время Примадонна не выходила на связь с поклонниками.

Алла Пугачева вышла на связь с общественностью после слухов о том, что они с шоуменом Максимом Галкиным уехала в Израиль. Певица с 23 февраля не публиковала в микроблоге свежих снимков и не писала постов, однако 10 марта она обратилась к народу, пояснив, что никуда не эмигрировала. При этом артистка дала понять, что действительно находится не в России.

По словам певицы, она обязательно вернется назад на родину. Где именно находится Примадонна, непонятно. Комментировать куда именно на каникулы с детьми — восьмилетними двойняшками Гарри и Лизой — она отправилась в марте, певица не стала.

«Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией… Вернусь, разберемся!» — отметила Алла Борисовна, выйдя на связь с поклонниками.

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