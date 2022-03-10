Аппетит уменьшился: сколько Бородина потратила на свой день рождения

Средний чек уменьшился как минимум в два раза.

Накануне Ксения Бородина отметила свой 39-й день рождения. Телеведущая собрала подруг в московском ресторане. Поздравить звезду пришли 15 человек.

Устрицы, морские деликатесы, дорогое шампанское, коктейли, а вот торт именинницы на этот раз был более чем скромным.

«Мы все это проживаем вместе – в бесконечных разговорах, сплетнях, обсуждениях. Мы любим друг друга. Вы все были свидетелями одного, второго моего брака. Каждый раз я поднимала тосты за мужей, но я всегда знала – чтобы ни случилось мои подруги всегда со мной. Мужья могут уходить, приходить – все что угодно. Самое важное – мои дети, моя мама и бабушка, и друзья», — цитирует Бородину «Комсомольская правда».

По подсчетам специалистов, Ксения потратила на праздник 500 тысяч рублей. Это значительно меньше, чем в прошлые годы, когда средний чек превышал миллион.

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