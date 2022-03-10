Васильев назвал однодневкой: Клава Кока в пуховике спорного цвета отметилась на селфи

Певица Клава Кока обожает ярко и стильно одеваться. Помогает ей в этом родная сестра Лада Высокова, которая изобретает звезде не только сценические образы, но и повседневные луки.

На этот раз Клава предстала на селфи в пуховике кислотного салатового оттенка. Он был в моде год назад, и то вызывал у историка моды Александра Васильева спорные впечатления. С одной стороны, он был ультратрендовым, просто на пике популярности.

«Но это цвет-однодневка, — кинул в противовес замечание стилист.

Так что оттенок куртки Коки сегодня – довольно спорный тренд. И его популярность осталась в 2021 году.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!