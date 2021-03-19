«Он ультрамодный»: Александр Васильев показал спорный трендовый оттенок, который назвал однодневкой

Историк моды считает, что его лучше обойти стороной.

В программе «Модный приговор» героиню Анну, которая обвиняется подругой как обладательница устаревшего стиля, телеведущие Александр Васильев и Надежда Бабкина разошлись в оценке модного цвета. Девушку переодели в кислотный салатовый жакет, который и стал камнем преткновения коллег.

Историк моды признал, что образ, в котором предстала Анна, получился трендовым. Но не без «но».

«Мне все понравилось, кроме цвета жакета. Он ультрамодный. Он очень популярный. Но это цвет-однодневка», — вынес вердикт Васильев.

Эксперт моды считает, что вещи такого оттенка лучше не торопиться приобретать: они очень скоро выйдут из моды. На что Надежда Бабкина высказала свое мнение.

Соведущая эксперта Надежда Бабкина решила поспорить с коллегой. Она уверена, что лишать свой гардероб красок не стоит. И парировала: «Да, однодневка, ну и пусть будет! Один день, но в кайфе!»

Как бы то ни было, стилисты признали, что героине кислотный оттенок очень к лицу. И девушка решила оставить себе этот комплект.

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