«Невероятный образ»: Надежда Бабкина с рыжими локонами поразила поклонников

Артистка неожиданно перевоплотилась из брюнетки в рыжеволосую бестию.

71-летняя Надежда Бабкина обратилась к подписчикам в Instagram в честь 8 Марта, представ перед камерой кардинально преображенной. Оказалось, что из жгучей брюнетки народная артистка страны перевоплотилась в рыжую.

Причем, новый не только цвет волос, но и прическа. Бабкина предпочла завить локоны в мелкие кудряшки, и многие фолловеры одобрили преображение.

«Образ огонь», «Надежда Георгиевна, большое спасибо за Ваш оптимизм, невероятный образ и прекрасное поздравление», «Глядя на Вас, хочется жить, творить, любить!», «Наша самая искренняя, женственная, лучезарная! Оставайтесь всегда такой же молодой и красивой», — пишут в комментариях.

С наступлением весны имидж решила сменить еще одна знаменитость – тиктокерша Валя Карнавал. Звезда показала, что теперь стала блондинкой, а маникюр теперь предпочитает более экстравагантный.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!