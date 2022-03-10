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«Невероятный образ»: Надежда Бабкина с рыжими локонами поразила поклонников

Артистка неожиданно перевоплотилась из брюнетки в рыжеволосую бестию.

«Невероятный образ»: Надежда Бабкина с рыжими локонами поразила поклонников
Надежда Бабкина. Фото: Global look press

71-летняя Надежда Бабкина обратилась к подписчикам в Instagram в честь 8 Марта, представ перед камерой кардинально преображенной. Оказалось, что из жгучей брюнетки народная артистка страны перевоплотилась в рыжую.

Надежда Бабкина. Фото: instagram.com/ngbabkina/

Причем, новый не только цвет волос, но и прическа. Бабкина предпочла завить локоны в мелкие кудряшки, и многие фолловеры одобрили преображение.

«Образ огонь», «Надежда Георгиевна, большое спасибо за Ваш оптимизм, невероятный образ и прекрасное поздравление», «Глядя на Вас, хочется жить, творить, любить!», «Наша самая искренняя, женственная, лучезарная! Оставайтесь всегда такой же молодой и красивой», — пишут в комментариях.

С наступлением весны имидж решила сменить еще одна знаменитость – тиктокерша Валя Карнавал. Звезда показала, что теперь стала блондинкой, а маникюр теперь предпочитает более экстравагантный.

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