Надежда Бабкина в безразмерной полосатой рубашке и ярко-синих брюках-дудочках прикрыла шею модным платочком

71-летняя певица и телеведущая предстала перед коллегой Александром Васильевым на съемочной площадке.

Народная артистка Надежда Бабкина в свои 71 год даст фору молодым звездам – ее энергии, работоспособности и активности можно лишь позавидовать. Звезда не только выступает на сцене, но и ведет программу о моде и стиле «Модный приговор», выступая защитницей героинь.

Накануне Бабкина вернулась на съемки «Модного приговора» — из-за фестиваля «Песни России», который проходил на Урале, звезда не могла присутствовать. И первым делом после появления в студии Бабкина «спелась» с коллегой Александром Васильевым.

«Давно спелись», — призналась артистка.

Бабкина при этом, не изменив себе, выбрала модный и стильный наряд. Она облачилась в безразмерную рубашка с вертикальной полоской, скорректировавшую талию, и ярко-синие брюки-дудочки. На ногах звезды красовались белые трендовые слипоны, а на шее – платочек, скрывший шею и добавивший изюминки образу.

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