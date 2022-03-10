Как приготовить рисовую кашу с малиной и кедровым орехом
Видео
Рецепт кексов от известной актрисы
Видео

Из брюнетки в блондинку: Валя Карнавал сменила имидж

Звезда реалити «Звезды в Африке» в первые дни весны поспешила преобразиться.

Из брюнетки в блондинку: Валя Карнавал сменила имидж
Валя Карнавал. Фото: instagram.com/karna.val/

20-летняя звезда TikTok Валя Карнавал вернулась из Африки, где участвовала в шоу на выживание «Звезды в Африке». И первым делом она поспешила в салон красоты, где навела желанный лоск. Результатами преображения знаменитость поделилась с поклонниками в микроблоге.

Карнавал стала отказываться от темного оттенка на волосах, отдавая предпочтение более светлым тонам. И на сей раз цвет ее локонов оказался почти совсем белокурым. Красивая каскадная стрижка тоже придала шика образу, и сама блогерша теперь выглядит взрослее.

Валя Карнавал. Фото: instagram.com/karna.val/

Не забыла Карнавал и про маникюр. Теперь на ее ногтях красуется «тяжелая артиллерия» в виде супердлины и дизайна с мерцающими стразами.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

Валя Karna.valВаля КарнавалНовости googleновости шоу-бизнесановый имиджсмена имиджа