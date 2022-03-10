Из брюнетки в блондинку: Валя Карнавал сменила имидж

20-летняя звезда TikTok Валя Карнавал вернулась из Африки, где участвовала в шоу на выживание «Звезды в Африке». И первым делом она поспешила в салон красоты, где навела желанный лоск. Результатами преображения знаменитость поделилась с поклонниками в микроблоге.

Карнавал стала отказываться от темного оттенка на волосах, отдавая предпочтение более светлым тонам. И на сей раз цвет ее локонов оказался почти совсем белокурым. Красивая каскадная стрижка тоже придала шика образу, и сама блогерша теперь выглядит взрослее.

Не забыла Карнавал и про маникюр. Теперь на ее ногтях красуется «тяжелая артиллерия» в виде супердлины и дизайна с мерцающими стразами.

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