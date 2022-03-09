«Раньше здесь кормились»: Пригожин — об украинских артистах, которые вмиг «переобулись» и озлобились

Музыкальный продюсер искренне недоумевает, почему музыканты, которые годами пели на нашей сцене, вдруг стали «кидаться» едкими высказываниями. Многие даже не пытаются разобраться в ситуации.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался об артистах, в частности украинских певцах, поп-коллективах и музыкантах, которые раньше с большим рвением приезжали в Россию, давали здесь концерты, продвигали и пиарили свою музыку, делали себе имя, а сейчас говорят о русских поклонниках с пренебрежением, вмиг «переобувшись» и озлобившись.

Муж певицы Валерии недоумевает, почему некоторые исполнители позволяют себе какие-то резкие высказывания и обидные вещи, если когда-то они же неплохо зарабатывали, выступая в нашей стране. Эти музыканты свободно приезжали в Россию. В то время как на Украине многие наши артисты не могли появляться с гастролями из-за запрета на въезд.

«А что творят наши коллеги артисты в Украине, какие проклятия шлют нам? За что? Вы здесь кормились, вы сюда приезжали, вас здесь никто не запрещал. В отличие от нас, российских артистов, которых везде запрещают. И людей, которые хотят остаться в нейтралитете, как Швейцария, которая всегда его сохраняла, вынуждают принимать решение», — уточнил Иосиф Пригожин в беседе с сайтом Teleprogramma.pro.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!