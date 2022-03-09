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«И катышки свои заберите!»: ведущий «Маски» Вячеслав Макаров проводил в добрый путь покидающие Россию бренды

Шоумен Вячеслав Макаров дал напутствие магазинам, торгующим одеждой масс-маркет.

«И катышки свои заберите!»: ведущий «Маски» Вячеслав Макаров проводил в добрый путь покидающие Россию бренды
Ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров. Фото: PR НТВ

Известный шоумен и ведущий шоу «Маска» телеканала НТВ Вячеслав Макаров выразил в микроблоге свое отношение к тому, что многие бренды приняли решение спешно покинуть российский рынок.

В сторис Вячеслав Макаров записал короткое обращение, в котором напутствовал магазины масс-маркета, давая понять, что товары там продавали не самого высокого качества.

«Магазины Zara и H&M уходят из России. Ну что ж, в добрый путь! И катышки свои заберите!» — сказал Вячеслав Макаров.

Напомним, ранее свое отношение к уходу некоторых брендов с российского рынка сформулировал шоумен и продюсер Станислав Ярушин. Он заявил, что таким образом открываются новые возможности для российских дизайнеров и не только.

Ярушин обратился к молодым людям с призывом начинать продуцировать и внедрять свои идеи, чтобы не упустить дорогое время.

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«Маска-3»Вячеслав МакаровЗарубежные брендыКанал НТВТретий сезон «Маски»Украина