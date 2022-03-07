«Ты же такой скользкий»: кого первым номинировали на разоблачение в новом выпуске шоу «Маска»

В эфире НТВ озвучено имя участника, который рискует покинуть проект.

На телеканале НТВ вышел четвертый по счету выпуск шоу «Маска», за событиями в котором следят миллионы поклонников.

Стало известно имя первого номинанта на вылет в новом выпуске. Это Осьминог. За то, чтобы он стал кандидатом на разоблачение, высказалось большинство зрителей в зале.

Осьминог эмоционально отреагировал на эту новость и присел на сцене, сложив свои «щупальца».

Участника тут же поддержал ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров.

«Ты становишься первым номинантом на сегодня. Но ты же такой шустрый, такой скользкий. Я думаю, что тебе точно удастся избежать снятия маски! Тебя поддержат или зрители, или жюри», — высказал уверенность Вячеслав Макаров.

Кто же будет разоблачен в этом выпуске шоу «Маска», станет известно уже совсем скоро.

Напомним, в третьем выпуске маска была сорвана с Павлина. Им оказалась экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.