«Ты же такой скользкий»: кого первым номинировали на разоблачение в новом выпуске шоу «Маска»

На телеканале НТВ вышел четвертый по счету выпуск шоу «Маска», за событиями в котором следят миллионы поклонников.
Стало известно имя первого номинанта на вылет в новом выпуске. Это Осьминог. За то, чтобы он стал кандидатом на разоблачение, высказалось большинство зрителей в зале.
Осьминог эмоционально отреагировал на эту новость и присел на сцене, сложив свои «щупальца».
Участника тут же поддержал ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров.
«Ты становишься первым номинантом на сегодня. Но ты же такой шустрый, такой скользкий. Я думаю, что тебе точно удастся избежать снятия маски! Тебя поддержат или зрители, или жюри», — высказал уверенность Вячеслав Макаров.
Кто же будет разоблачен в этом выпуске шоу «Маска», станет известно уже совсем скоро.
Напомним, в третьем выпуске маска была сорвана с Павлина. Им оказалась экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева.
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