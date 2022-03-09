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На грани развода? Что происходит в семье Наташи Королевой и Сергея Глушко

Артисты вместе более 20 лет.

На грани развода? Что происходит в семье Наташи Королевой и Сергея Глушко
Тарзан. Фото: Global Look Press

Наташа Королева и Сергей Глушко вместе более 20 лет. Пара вырастила сына Архипа и всегда демонстрировала чувства на публику. Однако в последнее время в их отношениях, по мнению фанатов, случился кризис. Пользователи Сети переживают, что дело идет к разводу.

Наташа Королева не появляется в инстаграме уже более двух недель, а Тарзан тем временем занимается своим любимым делом. Накануне его видели в одном из ночных клубов Москвы, где он развлекал публику, танцуя в одной простынке.

Страница Сергея Глушко
Страница Сергея Глушко. Скриншот: instagram.com/tarzan___official/

8 Марта, судя по всему, артисты провели порознь. В своем инстаграме Глушко сухо поздравил всех женщин с праздником, опубликовав кадры с собачкой.

«Всю прекрасную половину человечества — с праздником весны и любви», — написал Тарзан.

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