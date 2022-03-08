Жена пропала, а муж – в пляс: Тарзан в одной простынке устроил жаркие танцы в ночном клубе

Артист, похоже, вернулся к прежнему ремеслу на фоне слухов о побеге Наташи Королевой из России.

Пока журналисты и поклонники разыскивают Наташу Королеву, которая отключила телефон и предположительно покинула Россию, ее муж Сергей Глушко, прославившийся под псевдонимом Тарзан, остается в России.

Танцор пикантного жанра, судя по новым кадрам, вернулся к прежнему ремеслу. Накануне 8 Марта стриптизер устроил свое шоу в ночном клубе. По фитбэку из зала становится очевидно, что публика в нем исключительно женская — видимо, это подарок прекрасной половине на праздник.

Тарзан на сцене ночного клуба отплясывал с букетом алых роз в одной простынке, демонстрируя накачанный торс и мускулистые бедра. «От всего сердца. Тарзан шоу», — пописал артист видео.

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