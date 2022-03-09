Яхта, особняки в США и Испании: чем владеет покинувший Россию Валерий Леонтьев

Недавно Валерий Леонтьев улетел в Америку. Там живет его жена Людмила Исакович. Причину спешного отъезда артист не объяснил, но в Сети отметили, что он случился сразу же после начала спецоперации России на Украине.

В США в собственности у Леонтьева особняк площадью в 386 квадратных метров с тремя спальнями. Риелторы оценивают его в более 3 млн долларов. В 2020 году певец купил яхту, а к своему 70-летию – еще один дом с шестью спальнями на набережной в Майами. Его стоимость более 5 млн долларов. Также у него есть вилла в Испании, недалеко от Аликанте, где по соседству живет семья Бекхэмов. Ее оценивают в 4 млн долларов.

Что касается России, то в Москве трехуровневая квартира, расположенная в столичном доме 1917 года в Колокольниковом переулке и серьезный валютный счет в одном из российских банков. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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