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«Теперь точно — точка»: Шукшина объяснила, почему Крым быстро вошел в состав России в 2014 году

Как отметила актриса, уже был готов проект договора о размещении кораблей НАТО в Севастополе.

«Теперь точно — точка»: Шукшина объяснила, почему Крым быстро вошел в состав России в 2014 году
Мария Шукшина. Фото: Globallookpress.com

Актриса Мария Шукшина объяснила, почему в 2014 году Крым так быстро вошел в состав России.

Мария Шукшина
Мария Шукшина. Фото: Globallookpress.com

«Почему не ждали с Крымом? Да потому, что к тому моменту уже был готов проект договора о размещении кораблей НАТО в Севастополе. А вот теперь точно — точка».

Мария Шукшина

По словам Марии Шукшиной, не в ДНК русского народа молчать, когда убивают беззащитного. Она напомнила, что с 2014 года в Донбассе погибло 15 тысяч мирных жителей. Шукшина посоветовала послушать речь президента России Владимира Путина, который все подробно разжевал по данной проблеме.

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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Владимир ПутинДонбассКрымМария ШукшинаУкраина