Охранник в деревне Грязь назвал точное местонахождение Максима Галкина и Аллы Пугачевой

Судя по всему, слухи о «бегстве» знаменитостей из страны несколько преждевременны.

Охранник в деревне Грязь во время разговора с поклонниками примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой обронил фразу, которая свидетельствует, что звезда и ее муж Максим Галкин находятся в своем имении, а не за рубежом.

Когда фанаты Пугачевой пришли к замку, чтобы Пугачева «разрешила им весну» в честь Праздника желтых цветов, то он обронил характерную фразу: «Сейчас спрошу у Максима Александровича». Это явное свидетельство, что Галкин и Пугачева находятся в замке.

Интересно, что когда охранник вернулся к фанатам Аллы Пугачевой, то спросил: «А приехал ли Золотов?» Алексей Золотов — самый известный и признанный в стране артист-имитатор образа женщины, которая поет. Несмотря на то что артист не приехал, вопрос вдохновил собравшихся, поскольку, по их мнению, мог исходить только от самой Пугачевой, сообщает МК.ru.

Ранее прошел слух, что Пугачева и Галкин вместе с детьми покинули страну. Якобы они могут находиться либо в Латвии в своем доме, либо в Израиле.

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