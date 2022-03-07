«В моде в любом объеме»: Рудковская выбрала трендовый принт, который советовала Хромченко в этом сезоне

Продюсер Яна Рудковская как истинная модница и икона даже в домашней обстановке выбирает трендовые одежды. На этот раз жена Евгения Плющенко вышла на связь в пижамке с актуальным принтом, на который советовала обратить внимание Эвелина Хромченко, телеведущая и эксперт по стилю. Речь идет о клетчатом рисунке «шахматы».

«Шахматный рисунок в моде в любом объеме», — в преддверии весны рассказывала Эвелина Хромченко.

Фэшн-эксперт подчеркивала, что для видеосъемки предпочтение следует отдавать все-таки крупной клетке. Мол, мелкая живет собственной жизнью.

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