«В моде в любом объеме»: Хромченко показала, какой клетчатый принт сейчас на пике популярности

В новом выпуске передачи о преображениях «Модный приговор» героиню проекта Екатерину переодели в яркие цвета. Она обожает ходить в лес за грибами, и стилисты программы посчитали, что такие оттенки будут на «тихой охоте» как нельзя кстати – найти там женщину будет легче.

больше по теме Модница в замке: Лиза Галкина щегольнула дома розовым лонгсливом с лампасами и серыми брючками Дочь Аллы Пугачевой даже в домашней обстановке выглядит стильно.

В двух из трех новых образов стилисты «Модного приговора» использовали одежду с клетчатым принтом, который называется шахматным. И Эвелина Хромченко объяснила, что он в тренде.

«Шахматный рисунок в моде в любом объеме. Но если вдруг вы работаете с видео, как наша героиня, то крупные шахматы лучше, чем очень мелкие шахматы живут собственной жизнью!», — заметила стилист.

Шахматный принт не обязательно должен быть черно-белым. Это совершенно любые два цвета, которые расположены в порядке чередования, как на игровой доске.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!