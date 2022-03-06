Парни возмужали, оперились! Рудковская показала на редком фото взрослых красавцев-сыновей Батурина

На личной страничке в Instagram Яна Рудковская поделилась редким снимком красавцев-сыновей Виктора Батурина. В одном из своих интервью светская львица призналась, что ее 65-летний экс-муж придерживается правил строгого воспитания. Сама Яна, кстати, из сыновей, как это принято сейчас говорить, «мажоров» и «золотую молодежь» не растит.

Возлюбленная олимпийского чемпиона Евгения Плющенко как-то говорила, что она никогда не будет потворствовать лени и давать своим сыновьям деньги на личные расходы без всякого контроля. Иначе, как считает Рудковская, ее дети, повзрослев, просто не могут самостоятельно содержать свои семьи.

На фото с мужем Евгением Плющенко музыкальный продюсера позировала на лужайке в саду. В кадре также оказались: Саша, он же Гном Гномыч и сыновья Яны от Виктора Батурина. Пасынка Андрея бизнесвумен считает своим ребенком. Парни заметно вытянулись, возмужали и оперились. Да и роста им не занимать. Вот только фотографируются со звездной мамой мальчишки редко. Сыновья Яны не любят публичности.

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