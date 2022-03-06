Каштановые волосы и огромный бант: Надя Ермакова из «Дома-2» показала, как выглядела в детстве

Пятого марта сотруднице «Дома-2» и его участнице Наде Ермаковой исполнилось 38 лет. По случаю своего праздника Надя Ермакова решила побаловать поклонников снимками из архива.

В микроблоге Надя Ермакова поделилась фотографиями, на которых запечатлена в детстве.

На одном из кадров она предстала на фоне букета красных георгинов в вазе, с каштановыми волосами и огромным белым бантом на голове. Судя по всему, фото было сделано в детском саду.

«Где мои 18 лет? С днем рождения меня. Мамуль, поздравляю тебя с рождением лучшего мурзика на планете. Спасибо всем за поздравления, отметим в понедельник, потому что сегодня детектор, а завтра контрольное взвешивание, и сегодня ни тортика, ни шампусика. Но все равно — это лучший день в году», — написала под снимками Надя Ермакова.

Напомним, в канун дня рождения Надя Ермакова помирилась со своим избранником Даниэлем. Пара готовится к свадьбе.

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