Звезду «Эйфории» обвинили в изнасиловании

Исполнитель роли Феско в зарубежном телесериале «Эйфория» Ангуса Клауда подозревают в изнасиловании.

Анонимная девушка оставила пост в Твиттере, где сообщила об изнасиловании подруги. По словам неизвестной, преступление совершил американский актер Ангус Клауд.

Клауд не всегда снимался в кино. Он работал продавцом вафель. Однако теперь обладатель густой рыжей бороды стал настоящей звездой и любимцем молодежи. Причиной стала роль в популярном сериале HBO. В «Эйфории» Ангус изобразил привычную ему профессию – продавца. Вот только по сценарию герой Клауда продает запрещенные вещества.

Поклонники Ангуса были уверены, что в жизни артист ничем себя не запятнал. Однако недавнее сообщение в Сети заставило фанатов усомниться в Клауде.

«Официального заявления от представителей Клауда пока не последовало, но многие фанаты решили заранее встать на сторону предполагаемой жертвы и отреклись от Ангуса», – отмечают в Telegram-канале Super.ru.

Отметим, недавно вышел второй сезон сериала «Эйфория» с Зендаей в главной роли.

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