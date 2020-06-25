«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Все заклеивается»: Павел Деревянко объяснил, как снимают постельные сцены в кино

Актер раскрыл самый главный секрет съемочного процесса.

«Все заклеивается»: Павел Деревянко объяснил, как снимают постельные сцены в кино
Павел Деревянко. Фото: стоп-кадр из видео YouTube-канала «вДудь».

Нередко для придания пикантности сюжету режиссеры вводят в свои ленты откровенные сцены. Актеры включают все свое подражательное мастерство, и очень часто это выглядит невероятно правдоподобно. Если еще и учесть, что на экране – абсолютно обнаженные герои, которые это всячески подчеркивают, ощущение реальности происходящего зрителя долго не покидает. Вспомним хотя бы шумиху вокруг прошлогоднего фильма «Текст».

Как в действительности снимают постельные сцены, рассказал актер театра и кино Павел Деревянко. В stories своего Instagram звезда очень подробно ответил на этот вопрос. При этом он уже был в образе и находился на съемочной площадке.

«Как вы думаете снимаются постельные сцены? Все заклеивается!» — объяснил актер.

Павел Деревянко
Павел Деревянко. Фото: instagram.com/pablo_derevyanko/

Деревянко и его партнерша по сцене наглядно продемонстрировали все нюансы обнаженки. Выглядит забавно – вроде бы люди голые, но все интимные места прикрыты. Хотя чувство испанского стыда почему-то не покидает.

Кстати, Павел Деревянко не так давно вернулся с отдыха. Артист со своей гражданской супругой Дарьей Мясищевой и двумя совместными детьми побывал на Алтае, где строит себе дом.

Тэги

Деревянко новостиНовости googleоткровенные кадрыоткровенные сценыПавел Деревянкосъемки
Loading...