«Все заклеивается»: Павел Деревянко объяснил, как снимают постельные сцены в кино

Нередко для придания пикантности сюжету режиссеры вводят в свои ленты откровенные сцены. Актеры включают все свое подражательное мастерство, и очень часто это выглядит невероятно правдоподобно. Если еще и учесть, что на экране – абсолютно обнаженные герои, которые это всячески подчеркивают, ощущение реальности происходящего зрителя долго не покидает. Вспомним хотя бы шумиху вокруг прошлогоднего фильма «Текст».

Как в действительности снимают постельные сцены, рассказал актер театра и кино Павел Деревянко. В stories своего Instagram звезда очень подробно ответил на этот вопрос. При этом он уже был в образе и находился на съемочной площадке.

«Как вы думаете снимаются постельные сцены? Все заклеивается!» — объяснил актер.

Деревянко и его партнерша по сцене наглядно продемонстрировали все нюансы обнаженки. Выглядит забавно – вроде бы люди голые, но все интимные места прикрыты. Хотя чувство испанского стыда почему-то не покидает.

Кстати, Павел Деревянко не так давно вернулся с отдыха. Артист со своей гражданской супругой Дарьей Мясищевой и двумя совместными детьми побывал на Алтае, где строит себе дом.