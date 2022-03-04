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«Его сейчас хотят превратить в изгоя»: жена Ильи Резника высказалась о Максиме Галкине

Как отметила Ирина, с юмористом несправедливо разрывают контракты различные компании.

«Его сейчас хотят превратить в изгоя»: жена Ильи Резника высказалась о Максиме Галкине
Максим Галкин. Фото: Globallookpress.com

Жена поэта-песенника Ильи Резника Ирина заявила, что выступает против травли юмориста Максима Галкина.

Илья Резник с женой
Илья Резник с женой. Фото: Globallookpress.com

«Его сейчас хотят превратить в изгоя. Компании, чтобы, не дай Бог, не лишиться последнего, разрывают все контракты с ним. Главное, прогнуться».

Ирина Резник

Как отметила Ирина Резник, многие просто не удосужились даже вчитаться в пост Максима Галкина о событиях на Украине. По словам Ирины Резник, просто некоторые компании считают себя крутыми, что прогнулись. Это, по ее мнению, неверно.

Кроме того, Ирина Резник пожелала всем в сложившейся ситуации здравия и жизни до 120 лет, сообщает «Собеседник».

Напомним, что у Максима Галкина за последнее время было отменено, либо перенесено уже два концерта. Он в ближайшее время не выступит в Архангельске и Казани.

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