«Его сейчас хотят превратить в изгоя»: жена Ильи Резника высказалась о Максиме Галкине

Жена поэта-песенника Ильи Резника Ирина заявила, что выступает против травли юмориста Максима Галкина.

«Его сейчас хотят превратить в изгоя. Компании, чтобы, не дай Бог, не лишиться последнего, разрывают все контракты с ним. Главное, прогнуться». Ирина Резник

Как отметила Ирина Резник, многие просто не удосужились даже вчитаться в пост Максима Галкина о событиях на Украине. По словам Ирины Резник, просто некоторые компании считают себя крутыми, что прогнулись. Это, по ее мнению, неверно.

Кроме того, Ирина Резник пожелала всем в сложившейся ситуации здравия и жизни до 120 лет, сообщает «Собеседник».

больше по теме Концерт Максима Галкина в Казани перенесен с марта на сентябрь Это уже второе мероприятие с участием юмориста, которое не состоится.

Напомним, что у Максима Галкина за последнее время было отменено, либо перенесено уже два концерта. Он в ближайшее время не выступит в Архангельске и Казани.

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