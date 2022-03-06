Семья на первом месте: как Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают королевских наследников

У герцогов Кембриджских подрастают трое детей – два сына и дочь.

Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих детей – сыновей Джорджа и Луи и дочь Шарлотту. Герцоги Кембриджские придерживаются своих методов воспитания, которые отличаются от традиционных королевских. Однако их одобрила королева Елизавета II.

«Убеждения в том, что детей надо видеть, а не слышать, к счастью, больше нет. Кембриджам разрешили ставить семью на первое место», — рассказала королевский эксперт Виктория Арбитр, которую цитирует Express.

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Напомним, на днях Кейт Миддлтон и принц Уильям побывали на матче по регби. Компанию им составил и старший сын принц Джордж. Его появление на публике вызвало удивление у британцев. 8-летний королевский наследник повзрослел и стал выглядеть иначе.

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