Не просто увлечение: принц Джордж определился с любимым видом спорта

На днях Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе со своим старшим сыном принцем Джорджем побывали на матче по регби в рамках Кубка шести наций. Игра между сборными Англии и Уэльса прошла на стадионе Твикенхем.

Джордж, которому летом исполнится девять лет, сильно удивил британцев. Некоторые даже не смогли узнать повзрослевшего королевского наследника.

Как призналась Кейт, старший сын не только с удовольствием смотрит матчи по регби, но и сам занимается этим видом спорта. Кроме того, увлечение Джорджа перенял и его младший брат — принц Луи. В прошлом году он впервые пошел в детский сад и сразу же начал носить с собой свисток. Об этом пишет People.

больше по теме Повзрослел: свежее фото принца Джорджа изумило британцев В этом году старшему сыну герцогов Кембриджских исполнится девять лет.

Напомним, герцоги Кембриджские воспитывают троих детей — двух сыновей и дочь принцессу Шарлотту. Ранее стало известно, что Кейт Миддлтон попросила принца Уильяма подумать над тем, чтобы родить четвертого ребенка.

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