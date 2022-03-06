«Приукрасить не получается»: Довлатова показала лицо без макияжа и фильтров

Радиоведущая Алла Довлатова не скрывает, что обращается к специалистам в сфере красоты. Она любит тестировать на себе новинки косметологии и обычно выходит в свет с макияжем.

На этот раз звезда решила показать, как выглядит без фильтров и косметики. Фото Алла опубликовала в своем инстаграме.

«Конечно, с макияжем я себе нравлюсь гораздо больше. Но бывает такое время, когда приукрасить себя не получается. Так и сейчас произошло с обществом. Все вышло наружу. И трусость и корысть… И мужество и великодушие», — написала Довлатова.

Добавим, накануне Алла Довлатова призвала россиян быть сплоченными, не поддаваться на провокации и не паниковать.

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