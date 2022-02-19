«Купить одежду на размер меньше»: Алла Довлатова рассказала, как добилась стройности

С тех пор, как радиоведущая Алла Довлатова родила ребенка, она стала испытывать на себе разные методы борьбы с лишним весом. Недавно знаменитость сильно похудела. А мотивацией стала более узкая одежда.

Наряды на размер меньше помогли Довлатовой собраться и скинуть пару лишних килограммов.

«Я плаваю в бассейне, ожидая очередной процедуры для красоты. Купила в ноябре купальники в размере М. Надела их — и расстроилась: они оказались маленькими! Но через месяц моих стараний на поприще похудения купальники оказались как влитые! Все-таки купить одежду на размер меньше — это тоже хороший стимул для похудения! Сейчас я вешу 60 килограммов», – призналась Алла.

Также радиоведущая использует аппаратный массаж.

«Это технология, которая на клеточном уровне расщепляет жиры, подтягивает кожу и омолаживает организм. После первой процедуры я увидела результат, а после четвертой процедуры этот результат увидели все мои близкие. Эту процедуру я делаю вкупе с другими: держу диету и каждый день делаю зарядку», – добавила Алла Довлатова в личном микроблоге.

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