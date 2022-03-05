«Нам нужно быть сплоченными»: Алла Довлатова обратилась к фанатам и попросила не паниковать

С началом спецоперации на Украине, многие представители российского шоу-бизнеса говорят о том, что их оскорбляют в Сети и даже угрожают. Некоторые звезды уже перестали читать сообщения в директе и отключают комментарии, чтобы защитить себя от агрессии.

Радиоведущая Алла Довлатова призвала своих подписчиков не паниковать.

«Нам нужно быть сплоченными. Важно быть единым целым! Только так мы будем несокрушимы! Этому нас учили с детства. Не паникуем, не поддаемся на провокации. Не слушаем никого, кроме нашего главнокомандующего», — написала Довлатова.

Напомним, специальная операция России на Украине началась 24 февраля. Ранее РФ призналась независимость ЛНР и ДНР.

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