184 штрафа за три месяца: Оксана Самойлова оказалась злостным нарушителем ПДД

Блогер Оксана Самойлова оказалась злостным нарушителем правил дорожного движения. С декабря жене рэпера Джигана пришло 184 штрафа на сумму 78 750 рублей. Штрафы приходят на два автомобиля Оксаны Cadillac Escalade и Rolls Royce.

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Блогер нарушает скоростной режим, пересекает полосы и паркуется в неположенных местах.

Также на видео, которые Оксана записывает для своего микроблога, заметно, что она не пристегивается. Однако все ее штрафы оплачены и в базе судебных приставов Самойловой нет, как сообщает Super.ru.

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