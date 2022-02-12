Анталья и Рим: как проводит медовый месяц Павел Мамаев с новой женой

Скандально известный футболист Павел Мамаев вновь счастлив. В конце января он женился на Надежде Санько. 36-летняя блондинка некогда была лучшей подругой Аланы Мамаевой, которая до сих пор считает, что она «увела» спортсмена из семьи.

После свадьбы молодожены отправились в медовый месяц. Сначала они отдохнули в Анталье, а после отправились в Рим. Там они поселились в роскошном отеле за 60 тысяч рублей в сутки.

«Наш номер – просто чистая Италия, в самом прекрасном виде. Как красиво!» — не сдержала эмоций Санько в своем инстаграме.

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Добавим, что Алана Мамаева тем временем тоже не грустит. В эти дни она отдыхает на Мальдивах в компании первого мужа Александра Липова.

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