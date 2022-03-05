«Я знаю правду»: Симона Юнусова увлеклась творчеством Марины Цветаевой

Мама Тимати Симона Юнусова увлеклась творчеством Марины Цветаевой. Стихотворение поэтессы 1915 года она опубликовала в своем инстаграме, сопроводив его нежным фото. На кадре были нарциссы и поздравительные открытки.
«Я знаю правду! Все прежние правды – прочь!
Не надо людям с людьми на земле бороться!
Смотрите: вечер, смотрите: уж скоро ночь.
О чем
– поэты, любовники, полководцы?»
Напомним , ранее Тимати ответил украинским звездам в лице Макса Барских и Потапа, которые поливают грязью Россию в своей инстаграме. Рэпер напомнил артистам, где они зарабатывали большие деньги, а с мужем Насти Каменских обязательно встретится.
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