«Я знаю правду»: Симона Юнусова увлеклась творчеством Марины Цветаевой

Мама Тимати Симона Юнусова увлеклась творчеством Марины Цветаевой. Стихотворение поэтессы 1915 года она опубликовала в своем инстаграме, сопроводив его нежным фото. На кадре были нарциссы и поздравительные открытки.

«Я знаю правду! Все прежние правды – прочь! Не надо людям с людьми на земле бороться! Смотрите: вечер, смотрите: уж скоро ночь. О чем – поэты, любовники, полководцы?»

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Напомним , ранее Тимати ответил украинским звездам в лице Макса Барских и Потапа, которые поливают грязью Россию в своей инстаграме. Рэпер напомнил артистам, где они зарабатывали большие деньги, а с мужем Насти Каменских обязательно встретится.

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