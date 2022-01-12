«Я в шоке! Я в ужасе!»: Алла Довлатова высказалась после внезапной смерти Михаила Зеленского

Известному телеведущему было всего 46 лет.

Актриса и радиоведущая Алла Довлатова в Instagram отреагировала на известия о смерти телеведущего Михаила Зеленского, которому было всего 46 лет.

«Я в шоке! Я в ужасе! Что произошло? Миша! Дорогой! Я увидела страшную новость! Я очень надеюсь, что это неправда! Я не верю!» Алла Довлатова

Напомним, что Михаил Зеленский отдыхал в Доминикане со своей третьей женой психологом Милой Рубинчик. Причиной смерти стал, по предварительным данным, инсульт. Смерть телеведущего уже подтвердили в российском консульстве в Доминиканской республике.

Заметим, что Михаил Зеленский был первым ведущим популярной программы «Прямой эфир». Он вел ее с 2011 по 2013 год. Последние годы Михаил Зеленский трудился на канале «Культура».

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