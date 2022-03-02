«С ноги открывает дверь к мэру»: композитор Окороков рассказал о слишком крутом нраве Пугачевой

По его словам, если Примадонна чего-то хотела, то ее было просто не остановить.

Композитор Виталий Окороков рассказал о крутом нраве Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой, которая ради достижения своих целей готова была идти на все.

Вскоре после начала ее романа с музыкантом Сергеем Челобановым звезда получила приглашение поехать на гастроли в Нидерланды. Без нового фаворита посещать Европу она наотрез отказалась. Однако выяснилось, что у Челобанова нет не то, что заграничного паспорта, но даже российского. Только справка об освобождении.

«Что делает Пугачева? Летит одним днем в городок Балаково, где Серега был прописан, с ноги открывает дверь к мэру, туда-сюда. За несколько часов получила все документы вплоть до загранника. В Балаково этот визит до сих пор вспоминают так, словно инопланетяне в городе высадились!» Виталий Окороков

Напомним, что до ЗАГСа в отношениях Аллы Пугачевой и Сергея Челобанова дело так и не дошло. Вместе они были всего несколько лет, сообщает «Комсомольская правда».

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