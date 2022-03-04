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«В моих глазах он вырос до небес»: Вебер поддержала Тимати после его слов о Барских

Украинский музыкант позволил себе нелестное высказывание о России.

«В моих глазах он вырос до небес»: Вебер поддержала Тимати после его слов о Барских
Мария Вебер. Фото: Globallookpress.com

Певица Мария Вебер в сторис Instagram поддержала рэпера Тимати, который объяснил украинскому музыканту Максу Барских, кто на самом деле «дырявый».

Комментарий Марии Вебер
Комментарий Марии Вебер. Фото: instagram.com/masha_weber/

«Тимати, красава. В моих глазах он вырос до небес. Лучше и не скажешь. Так любила Макса. На все концерты ходила. В интервью постоянно упоминала, что он лучший певец. И вуаля. Спасибо Тимати, что сказал это!»

Мария Вебер

Ранее Макс Барских назвал Россию – «дырявой страной». Кроме того, он заявил, что больше в Россию никто не поедет выступать.

В ответ Тимати напомнил Барских «с чьей ложки он жрал все последние годы». Также рэпер заявил, что когда-нибудь они встретятся и Барских придется ответить за свои недостойные слова о жителях России.

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