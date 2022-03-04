СМИ: рэпер Федук впервые стал отцом

Популярный рэпер Федук стал отцом. Telegram-канал Yobajur сообщил, что 2 марта молодая жена исполнителя Саша Новикова родила девочку весом в 2,64 килограмма.

Сами родители после того, как высказались о спецоперации России по защите Донбасса, не делали публикаций в социальных сетях.

Напомним, в мае 2021-го Федор Инсаров (он же Feduk) женился на дочери известного ресторатора Аркадия Новикова Александре. До этого пара встречалась три года. В декабре девушка объявила о своей беременности, с тех пор фанаты рэпера ждали радостного события. Для обоих супругов это первый ребенок.

Добавим, что в одном интервью Федук рассказывал, что не стал устраивать свадьбу со своей невестой — все прошло максимально скромно. Однако пара не исключает, что в будущем все-таки устроит торжество.

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