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«Потом отметим еще»: Федук рассказал о своей свадьбе с Александрой Новиковой

Исполнитель специально не захотел привлекать в внимание к своей персоне. Поэтому устроил скромное торжество с женой.

«Потом отметим еще»: Федук рассказал о своей свадьбе с Александрой Новиковой
Федук с женой Александрой Новиковой. Фото: Instagram.com/fedukone

Исполнитель хита «Хлопья летят наверх» Федук объяснил, почему не устроил пышный праздник в честь бракосочетания с дочерью ресторатора Александрой Новиковой.

Певец признался, что на момент свадьбы с блогером Новиковой им не хотелось собирать толпу друзей и родственников, а также привлекать внимание журналистов.

«Это такой локальный прикольчик был. Мы решили не тусоваться, не собирать огромную вечеринку. Мы просто сделали это, а потом отметили. А потом отметим еще», — заявил Федук в эфире ток-шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Напомним, Новикова выходила замуж в твидовых пиджаке и юбке, без традиционного белоснежного платья невесты с пышным подолом. В личном микроблоге ее отца Александра Новикова появилась фотография самой Саши, которая показывала обручальное кольцо.  А вот Федук сообщил о свадьбе уже позже.

К слову, Федук и Новикова решились еще раз отметить свадьбу. В этот раз они хотят пригласить больше друзей.

«Они из разных тусовок. За последние десять лет я с улицы перешел в другую сторону. Но из медийного мира у меня нет друзей. Все мои близкие либо из футбола, либо из школы, или же из детского лагеря», — добавил Федук.

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