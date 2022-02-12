«Потом отметим еще»: Федук рассказал о своей свадьбе с Александрой Новиковой

Напомним, Новикова выходила замуж в твидовых пиджаке и юбке, без традиционного белоснежного платья невесты с пышным подолом. В личном микроблоге ее отца Александра Новикова появилась фотография самой Саши, которая показывала обручальное кольцо. А вот Федук сообщил о свадьбе уже позже.

К слову, Федук и Новикова решились еще раз отметить свадьбу. В этот раз они хотят пригласить больше друзей.