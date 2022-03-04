Актер нового «Бэтмена» заявил, что россияне должны увидеть фильм

Мировая премьера нового «Бэтмена» с Робертом Паттисоном в главной роли состоялась в Лондоне 24 февраля. В российский прокат фильм должен был выйти неделей позже – 2 марта. Однако 1-го стало известно, что этого не произойдет.

Киностудия Warner Bros отказалась показывать свои фильмы на территории России. Актер Джеффри Райт, который сыграл роль комиссара Гордона, против такого решения.

По его словам, данная картина «про коррупцию, о политических проступках в самой верхушке системы, про граждан, которых покинули их лидеры». Об этом сообщает AP Entertainment.

больше по теме Показ «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном отменен в России за день до премьеры Такое решение приняла компания Warner Bros.

«Если бы я что-то решал, я бы ее показывал по всему миру. Пусть они увидят все, что мы выражаем через свою свободу», — отметил Райт.

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