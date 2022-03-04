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«Наслаждаюсь амплуа бабули»: актриса Волкова показала новорожденного внука и рассекретила его имя

Екатерина Волкова впервые стала бабушкой в 47 лет.

«Наслаждаюсь амплуа бабули»: актриса Волкова показала новорожденного внука и рассекретила его имя
Екатерина Волкова. Фото: Global Look Press

Недавно актриса Екатерина Волкова впервые стала бабушкой. Внука Тимофея ей подарила старшая дочь Валерия, которая живет в Германии. Артистка принимала участие в партнерских родах, о чем рассказывала в своем инстаграме.

На этот раз она решила поделиться снимком, на котором позировала с малышом. Звезда «Скорой помощи» не скрывает, что счастлива стать бабушкой.

Екатерина Волкова с внуком
Екатерина Волкова с внуком Тимофеем. Скриншот: instagram.com/volkovawolka/

«Каждую свободную минутку вживаюсь в свою новую главную роль: наслаждаюсь амплуа бабули… Могу сказать быть бабушкой — невероятные чувства и эмоции нежности и любви , до слез», — написала Волкова.

Фанаты засыпали актрису комментариями.

«Поздравляю! Какая милота! Невероятное чувство», — писали пользователи Сети.

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