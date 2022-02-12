«Наревелась от нежности»: Екатерина Волкова впервые стала бабушкой

Екатерина Волкова впервые стала бабушкой. 47-летняя актриса принимала участие в партнерских родах. Эмоциями звезда «Скорой помощи» поделилась в своем инстаграме.

«Ну вот я и бабушка. Мне кажется, самой легче родить, чем в партнерских родах с дочерью. Наревелась от переполняющей нежности», — написала Волкова.

При этом актриса разместила свое фото, на котором вытирает пот со лба. Новорожденного малыша она не показала. Практически сразу после этого новоиспеченная бабушка отправилась на гастроли.

Добавим, что старшая дочь актрисы Валерия живет в Германии и занимается психотерапией через танцы. Это ее первенец. Также у Волковой есть сын Богдан и дочь Александра.

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