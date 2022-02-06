«Больше дел, меньше слов»: Екатерина Волкова порадовалась от того, что ее муж взрослеет

6 февраля звезда «Ворониных», 40-летняя актриса Екатерина Волкова выложила в соцсети серию фотографий с мужем Андреем Карповым. Супруги запечатлелись под лучами зимнего солнца в объективе собственной дочери Лизы.

Артистка отметила, что в последнее время муж перестал активно фотографироваться, что ее не расстроило, а совсем наоборот.

«Андрей раньше любил фотографироваться, а сейчас это его максимум. И могу сказать, что я очень рада этому. Его взросление я принимаю с большой благодарностью — больше дел, меньше слов (и позирования на камеру)», — написала Волкова в Instagram.

«Хорошо, когда есть, на кого опереться», «Чудесная, замечательная, любящая семья», «Вы очень красивая пара», «Андрей взрослеет, а Катя даже и не собирается», — откликнулись подписчики в комментариях.

Напомним, пара живет в браке с 2010 года, их дочери скоро исполнится 11 лет. Год назад актриса делилась с поклонниками своими мыслями о правильном браке.

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